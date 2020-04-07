شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة تقدير وامتنان من ملكة بريطانيا للقطاع الطبي والان نبدء بالتفاصيل

بعثت الملكة اليزابيث الثانية برسالة تنطوي على "تقدير دائم وأمنيات طيبة" للعاملين في المجال الصحي في أنحاء العالم بمناسبة يوم الصحة العالمي. وقالت الملكة "أود أن أشكر جميع العاملين في مهنة الرعاية الصحية لالتزامكم واجتهادكم الذي ينم عن إنكار للذات حيث تقومون بأدوار مهمة للغاية لحماية وتحسين الصحة ورعاية الناس". وأضافت "نبعث أنا وعائلتي تقديرنا الدائم وأمنياتنا الطيبة".

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