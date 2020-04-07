شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" تؤجل مؤتمر العمل الدولي إلى العام القادم والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت إلى أنه رغم تأجيل كل هذه المؤتمرات والاجتماعات الهامة ، إلا أن المنظمة تواصل العمل بشكل وثيق مع جميع مكاتبها حول العالم وشركائها في التنمية وفِي النظام المتعدد الأطراف ، لمعالجة السياسات والاستجابات الفنية للوباء على المدي القريب والبعيد .
كانت هذه تفاصيل خبر "كورونا" تؤجل مؤتمر العمل الدولي إلى العام القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.