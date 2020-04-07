شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" تؤجل مؤتمر العمل الدولي إلى العام القادم والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت منظمة العمل الدولية تأجيل موتمر العمل الدولي الذي كان سينعقد في الفترة من ٢٥ مايو إلى ٥ يونيو ، بسبب جائحة كوفيد ١٩ ، مشيرة إلى أن الدورة ١٠٩ لمؤتمر العمل الدولي ستعقد في يونيو ٢٠٢١. كما أعلنت المنظمة أن الدورتان ٣٣٨ و٣٣٩ لاجتماعات مجلس إدارتها المقرر عقدهما في ٢٥ مايو و ٦ يونيو من العام الجاري لن تنعقد أيضاً .

وأشارت إلى أنه رغم تأجيل كل هذه المؤتمرات والاجتماعات الهامة ، إلا أن المنظمة تواصل العمل بشكل وثيق مع جميع مكاتبها حول العالم وشركائها في التنمية وفِي النظام المتعدد الأطراف ، لمعالجة السياسات والاستجابات الفنية للوباء على المدي القريب والبعيد .