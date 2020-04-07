أول تعليق من ليلى علوي بعد وفاة طليقها منصور الجمال

وقالت ليلى، في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستقرام: إنا لله وإنا إليه راجعون، أدعو بالرحمة والمغفرة لرجل الأعمال د. منصور الجمال الذي وافته المنية، ربنا ينير قبره ويدخله فسيح جناته .. ويمنح أهله وأصدقائه الصبر والسلوان.وتقبلت ليلى العزاء من عدد كبير من نجوم الفن منهم نيللي كريم وعبير صبري واللبنانية نيكول سابا والفنانة بسمة، وتوقف متابع أمام حذف ليلى لصفة "الزوج السابق" عن الراحل رغم تصريحه قبل وفاته بأنها كانت أفضل زيجاته، وتلقى لوما من بقية المتابعين الذين طالبوه باحترام حرمة الموت.

يذكر أن رجل الأعمال منصور الجمال أصيب بالتهاب رئوي حاد تسبب في تدمير الرئة بالكامل وتدهور في وظائف الكبد، وظل طوال الأيام الماضية يتنفس بواسطة الأجهزة المساعدة، كما حاول الفريق المعالج وقف التدهور في وظائف الكبد ورفض المقربون منه تأكيد لإصابته بفيروس كورونا.



وتزوج منصور الجمال من الفنانة ليلى علوي عام 2007 وانفصلا وديا عام 2015.