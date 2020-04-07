حرصت الفنانة ليلى علوي، على نعي طليقها رجل الأعمال منصور الجمال، والذي رحل عن عالمنا مساء أمس الإثنين، بعد تعرضه لأزمة صحية نقل على أثرها لأحد مستشفيات العزل للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.
وتقبلت ليلى العزاء من عدد كبير من نجوم الفن منهم نيللي كريم وعبير صبري واللبنانية نيكول سابا والفنانة بسمة، وتوقف متابع أمام حذف ليلى لصفة "الزوج السابق" عن الراحل رغم تصريحه قبل وفاته بأنها كانت أفضل زيجاته، وتلقى لوما من بقية المتابعين الذين طالبوه باحترام حرمة الموت.
يذكر أن رجل الأعمال منصور الجمال أصيب بالتهاب رئوي حاد تسبب في تدمير الرئة بالكامل وتدهور في وظائف الكبد، وظل طوال الأيام الماضية يتنفس بواسطة الأجهزة المساعدة، كما حاول الفريق المعالج وقف التدهور في وظائف الكبد ورفض المقربون منه تأكيد لإصابته بفيروس كورونا.
وتزوج منصور الجمال من الفنانة ليلى علوي عام 2007 وانفصلا وديا عام 2015.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من ليلى علوي بعد وفاة طليقها منصور الجمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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