'حافظوا على جهودنا'.. الجيش الابيض العراقي يطلق حملة #لا_لكسر_الحظر

اطلق ما بات يطلق عليه "خط الصد الاول" أو "الجيش الابيض" وهم لفيف الاطباء والممرضين المتصدين لمواجهة مرض كورونا، بينهم كادر مستشفى جراحة الجملة العصبية، حملة " لا_لكسر_الحظر " حفاظا على صحة المواطنين وحصر الوباء وضمان عدم تفشيه، مناشدين المواطنين بعدم اضاعة "جهودهم، عادين كسر الحظر "انتحار".
وقال مدير مستشفى الجملة العصبية الدكتور وليد خالد الحيالي، لـ الخليج 365، ان "الحملة جاءت ردا على المروجين لكسر الحظر وغير مدركين لخطر الوباء وانتشاره عالميا".
واضاف ان "كوادر وزارة الصحة بذلت جهودا كبيرة في مواجهة فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لحماية المواطنين ولايجب ان تذهب هذه التضحية سدى ومن الواجب الحفاظ على تلك المكتسبات في حصر الوباء من خلال الالتزام بحظر التجوال واحذ تعلميات الصحة بعين الاعتبار".
واوضح الحيالي ان "الدعوات لكسر الحظر هي انتحار وتفشي للوباء"، مبينا ان "العراق حقق تقدم كبير بتحجيم الوباء وانطلاق الحملة جاء للحفاظ على صحة المواطنين وتقديرا لجهود ملاكات الصحة لضمان عراق خال من وباء كورونا".
ودعا الحيالي الحكومة الى "ايجاد حلول من خلال توزيع معونات للعوائل وخاصة ذوي الدخل المحدود واصحاب القوت اليومي وانقطعت ارزاقهم لضمان التزامهم بحظر التجوال".
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