بالفيديو كورونا على ابواب السجون

انتظروا كثيرا من الوقت لينالوا العفو الخاص ولكن امر العفو جاء بواسطة فايروس كورونا بعد ان فشلت الكثير من المساعي السياسية و حتى الاجتماعية لتبييض السجون .. قرار العفو لاخراج المحكومين والموقوفين و المودعين الذي قدمه رئيس الوزراء المستقيل شمل من اكمل نصف مدة محكوميته او من حكم بمدة اقل من سنة .. اجراء مجلس الوزراء لمنع تفشي فايروس كورونا في السجون دعا وزارة العدل الى التهيئة لتنفيذ قانون العفو، اذ اكدت دائرة الإصلاح انها بانتظار الأوامر القضائية من قضاة التحقيق لتنفيذ القرار. سباق الزمن مع كورونا جعل رئاسة الجمهورية تسارع لمعرفة المشمولين بالعفو الخاص مخاطبة الامانة العامة لمجلس الوزراء بتقديم الاسماء بالسرعة الممكنة لاصدار قرار العفو الخاص وفق البند اولا من المادة ثلاث وسبعين من الدستور.

العفو المشروط بعد تنازل المشتكي او ذوي المجني عليه أمام القضاء استثنى عدة احكام اهمها الجرائم الدولية والجرائم الإرهابية وجرائم الأمن وجريمة الاتجار بالبشر و حيازة واستعمال الأسلحة الكاتمة للصوت

خلية عمل لم يشهدها احد من قبل ، تسعى لايقاف تقدم وباء كورونا السريع على طريق نظام صحي متهالك منذ سنوات ، في ظل مخاوف من اقتحام السجون وحينها لن يسلم احد على حد قول مختصين .

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