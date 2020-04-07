نجدة بغداد: اعتقال ٥٦ مخالفاً جديداً لحظر التجوال في العاصمة

أعلنت نجدة بغداد، الثلاثاء، اعتقال 56 مخالفاً جديداً لضوابط حظر التجوال في العاصمة، وتسليمهم لمراكز الشرطة.



وأضاف إعلام المديرية، أنه "تم تسليمهم إلى مراكز الشرطة أصولياً". وقال إعلام المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "من خلال تطبيق وتنفيذ التعليمات الصادره من خلية الأزمة لمواجهة فيروس كورونا بتطبيق حظر التجوال، ألقت دوريات شرطة نجدة بغداد القبض على ٥٦ شخصاً وذلك لمخالفتهم ضوابط حظر التجوال".وأضاف إعلام المديرية، أنه "تم تسليمهم إلى مراكز الشرطة أصولياً". وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت، أمس الاثنين، إلقاء القبض على 13812 مخالفاً لحظر التجوال منذ 17 آذار وحتى السادس من نيسان.

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