إيران تسجل 133 وفاة وأكثر من 2000 إصابة جديدة بمرض كورونا

اعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 133 وفاة و2089 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في آخر 24 ساعة.
ويرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 3872، والإصابات إلى 6258.
في المقابل، اشارت الوزارة الى تماثل 72039 شخصا للشفاء، فيما يوجد 3987 في حالة صحية حرجة جراء الفيروس.
وأفادت وزارة الصحة الإيرانية، في وقت سابق، بأنها أجرت حتى الآن أكثر من 211 ألف اختبار لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا.
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