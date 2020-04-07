قررت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، فرض الحجر الصحي اليوم الثلاثاء، على 11 حياً في مركز المحافظة.
وقال وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان برزنجي، لوكالة رووداو ، أنه "بعد تسجيل 76 إصابة بفيروس كورونا في حي كاريزان في أربيل، وبعض الأحياء الأخرى ممن شاركوا في العزاء الذي أقيم في الحي المذكور، تم فرض الحجر على 11 من أحياء المدينة".
وأضاف برزنجي أن الأحياء التي تم فرض الحجر عليها، هي "آلتون سيتي، شيخ أحمد، كاريزان، زانكو، جنار، ماموستايان، 124 كولان، جيان، زيلان سيتي، 94 باداوا".
و قررت المديرية العامة للصحة في أربيل، اليوم الثلاثاء، فرض الحجر الصحي الكامل على حي كاريزان بمركز المدينة، إلى جانب 10 أحياء أخرى في المدينة.
من جانبه اكد مدير قسم التفتيش والمتابعة في المديرية العامة للصحة في أربيل هكار عبدالغني، أن "المديرية العامة للصحة في أربيل قررت وضع حي كاريزان في أربيل ضمن الحجر الصحي، وذلك بعد إصابة أكثر من 70 شخصاً بفيروس كورونا بعد حضورهم مجلسي عزاء أقيما في الحي المذكور بينهم نساء وأطفال ورجال".
وأضاف عبد الغني: "الملامسون للشخص المصاب في حي كاريزان مقيمون في عشرة أحياء أخرى من أحياء مدينة أربيل، ومنها (كاني كني، آلتون سيتي، شيخ أحمد، كاريزان، زانكو، جنار، ماموستايان، 124 كولان، زيان، زيلان سيتي) وهناك ملامس من سكان مدينة السليمانية وآخر من سكان ناحية سيدكان التابعة لأربيل، لهذا فرضنا الحجر الصحي على هذه الأحياء العشرة أيضاً".
كانت هذه تفاصيل خبر فرض الحجر الصحي المشدد على مناطق في أربيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.