الحزب الديمقراطي دعا للعدول عن قرار "المفرد والمجوز"

دعت مديرية الإعلام في ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ في بيان لها، وزير الداخلية و​البلديات​ العميد محمد فهمي إلى العدول عن قراره الأخير بما خصّ أرقام ​لوحات السيارات​ والآليات وسيرها بـ "المفرد والمجوز"، معتبرة أن قرارات الوزير وتشدّده لجهة مكافحة انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد هي محطّ تقدير واحترام من قبل الجميع.

ورأت ان "هذا القرار ومن الناحية العلمية بحسب أطباء مختصّين لا يساهم في الحد من انتشار الوباء، و يسمح للمواطنين ويضطرهم إلى الإختلاط أكثر عبر التنقل مع بعضهم واستخدامهم ل​سيارة​ واحدة تماشياً مع القرار المتخذ وتفادياً لتسطير ​محضر ضبط​ بحقهم"، شكراً ​الحكومة​ والوزراء على أدائهم في مكافحة هذا الوباء، والذي أثبت حرصهم على حماية اللبنانيين ومدى تقدّمهم في الإجراءات المتخذة عن دول عظمى وكبرى.