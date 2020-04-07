الحزب الديمقراطي دعا للعدول عن قرار "المفرد والمجوز"

دعت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني في بيان لها، وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي إلى العدول عن قراره الأخير بما خصّ أرقام لوحات السيارات والآليات وسيرها بـ "المفرد والمجوز"، معتبرة أن قرارات الوزير وتشدّده لجهة مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد هي محطّ تقدير واحترام من قبل الجميع.
ورأت ان "هذا القرار ومن الناحية العلمية بحسب أطباء مختصّين لا يساهم في الحد من انتشار الوباء، و يسمح للمواطنين ويضطرهم إلى الإختلاط أكثر عبر التنقل مع بعضهم واستخدامهم لسيارة واحدة تماشياً مع القرار المتخذ وتفادياً لتسطير محضر ضبط بحقهم"، شكراً الحكومة والوزراء على أدائهم في مكافحة هذا الوباء، والذي أثبت حرصهم على حماية اللبنانيين ومدى تقدّمهم في الإجراءات المتخذة عن دول عظمى وكبرى.
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