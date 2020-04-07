سكرية: هناك اصابات بفيروس كورونا أكثر من المعلن عنها

لفت رئيس الهيئة الوطنية الصحية "الصحة حق وكرامة" النائب السابق ​اسماعيل سكرية​ في برنامج "مشاكل وحلول" مع الزميل ​نقولا حنا​ عبر ​تلفزيون لبنان​ إلى ان "​الصين​ ليست نظاما رأسماليا لكن بذكاء منضبط نجحت بالتكنولوجيا ولم تكرسها لأعمال الشر ، وهي استطاعت ان تسيطر على ​فيروس كورونا​".

ورأى ان "​وزير الصحة​ الحالي ​حمد حسن​ صادق وشفاف ونظيف ولديه الارادة وصاحب القرار والجدية بالعمل إلا انه ورث ورثة كبيرة في ​وزارة الصحة​، وقد نجد ثغارات بالاداء هو ليس مسؤولا عنها بل الوضع الذي هو موجود به".

واعتبر انه "هناك ​اصابات​ بفيروس كورونا أكثر من المعلن عنها لأنه لا يتم القيام بعدد فحوص الـPCR اللازم"، مشددا على انه "نحن بحاجة إلى قرارات استثنائية"، داعيا للتخفيف من "الهمروجات الاعلامية" في ​مطار بيروت الدولي​ لأن "ما حصل من مؤتمرات لم يحترم التباعد الاجتماعي اللازم".