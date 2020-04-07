سكرية: هناك اصابات بفيروس كورونا أكثر من المعلن عنها

لفت رئيس الهيئة الوطنية الصحية "الصحة حق وكرامة" النائب السابق اسماعيل سكرية في برنامج "مشاكل وحلول" مع الزميل نقولا حنا عبر تلفزيون لبنان إلى ان "الصين ليست نظاما رأسماليا لكن بذكاء منضبط نجحت بالتكنولوجيا ولم تكرسها لأعمال الشر ، وهي استطاعت ان تسيطر على فيروس كورونا".
ورأى ان "وزير الصحة الحالي حمد حسن صادق وشفاف ونظيف ولديه الارادة وصاحب القرار والجدية بالعمل إلا انه ورث ورثة كبيرة في وزارة الصحة، وقد نجد ثغارات بالاداء هو ليس مسؤولا عنها بل الوضع الذي هو موجود به".
واعتبر انه "هناك اصابات بفيروس كورونا أكثر من المعلن عنها لأنه لا يتم القيام بعدد فحوص الـPCR اللازم"، مشددا على انه "نحن بحاجة إلى قرارات استثنائية"، داعيا للتخفيف من "الهمروجات الاعلامية" في مطار بيروت الدولي لأن "ما حصل من مؤتمرات لم يحترم التباعد الاجتماعي اللازم".
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