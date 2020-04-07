اعلنت نقابة مستخدمي وعمال ​مؤسسة مياه لبنان الجنوبي​ في بيان انه "رغم الوعود التي صدرت عن وزير الداخلية و​البلديات​ باستثناء سيارات العاملين في مؤسسات ​الكهرباء​ و​المياه​، من قرار تحديد سير السيارات بالمفرد والمجوز، لأنهم يقومون بتسيير مرافق ​الدولة​ العامة وتأمين المياه للمواطنين المحجورين في زمن الوباء ويعرضون أنفسهم لشتى انواع المخاطر، تستمر ​القوى الأمنية​ بإجراءات منع الموظفين من المرور رغم ابراز الاذونات من كتب وبطاقات صادرة عن المديرية العامة والدوائر في هذا الخصوص، مما يعرض بعض العاملين للاهانة ولتسطير محاضر الضبط وتكبيدهم تبعاتها المادية"، وطالبت ​وزارة الداخلية​ "بإيجاد الحل المناسب، قبل أن ترى نفسها مضطرة لتوقف ​العمال​ عن التوجه الى محطات ضخ المياه ومشاريع ​الصرف الصحي​ والصيانة والشبكات وسوى ذلك، وبالتالي تعطيل هذه المرافق، آملين التجاوب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مستخدمو مياه الجنوب: لايجاد حل لتوقيفنا رغم ابراز الاذونات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.