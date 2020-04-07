البزري: منحنى الإصابات بكورونا يعتبر مقبولا والنظام الصحي ليس مضغوطا

شدد عضو اللجنة الوطنية للأمراض السارية والمعدية والاختصاصي في ​​الأمراض​​ الجرثومية، الدكتور ​عبد الرحمن البزري، على أن "​الدولة​ مسؤولة عن أبنائها سواء في الداخل أو الخارج، ونحن كنا نتوقع مواجهة أزمة عودة المغتربين في أي مرحلة"، مبينا أن "دورنا كان بتقديم النصحية الى ​وزارة الصحة​ والتشديد على ضرورة العودة التدريجية وتقييم الأوليات الجغرافية والاقتصادية والصحية لتحديد من سيعود في المرحلة الأولى والثانية".

وأكد البزري في حديث تلفزيوني أن "المرحلة الاولى تعتبر جيدة، وتعرفنا منها على نقاط القوى والنقاط التي تحتاج الى تحسين"، مشيرا الى "أننا ننتظر لنرى ماذا سيحصل عندما نواجة عودة المغتربين من الدول الأوروبية والأفريقية".

وكشف أن "منحنى الإصابات ب​فيروس كورونا​ في ​لبنان​ يعتبر مقبولا، ونعودة المغتريبن يجب أن تكون تدريجية حتى تبقى الإصابات داخل المنحنى ولا تزيد"، مشيرا الى أن "النظام الصحي في لبنان الى الآن إستطاع أن يستقبل كل الحالات وليس مضغوطا، ولكي يبقى كذلك على العودة أن تكون تدريجية".