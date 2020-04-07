وزير الصحة بحث في إجراءات مواجهة كورونا في الشوف

التقى ​وزير الصحة​ العامة ​حمد حسن​ النائب ​فريد البستاني​، في حضور الوزير السابق ​غسان عطاالله​. وتم البحث في الاجراءات المتخذة في منطقة ​الشوف​ لمواجهة مخاطر تفشي ​فيروس كورونا​ وضرورة رفع الجهوزية اللازمة لذلك، من خلال تعبئة الجهود الحكومية والأهلية. وتناول اللقاء أهمية تسريع تجهيز ​مستشفى​ ​دير القمر​ الحكومي وتفعيل وتعزيز سائر المراكز الصحية الحكومية والأهلية في الشوف. إضغط للمزيد

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