عزالدين عرضت مع حتي عودة الطلاب من اوكرانيا

اتصلت رئيسة ​لجنة المرأة والطفل​ النيابية النائبة ​عناية عز الدين​، على اثر تلقيها اتصالات من عدد كبير من طلاب لبنان في ​اوكرانيا​ الذين طالبوا بان تلحظهم خطة ​الحكومة اللبنانية​ لاعادة المغتربين جراء انتشار ​فيروس كورونا​، بوزير الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​ للتشاور في قضية ​الطلاب​ والمغتربين في اوكرانيا والذين يبلغ عددهم نحو 750، وقد اكد حتي "متابعته للقضية" واشار "الى ان جدول الرحلات لنهاية الاسبوع الحالي مخصص لدول ​افريقيا​ وبعض الدول الاوروبية"، واعدا "بايلاء الطلاب في اوكرانيا الاهتمام اللازم في جداول الرحلات المقبلة".

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