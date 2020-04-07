سرور: تعميم مصرف لبنان ستكون له ارتدادات إيجابية على السوق

لفت نائب رئيس نقابة الصيارفة الياس سرور في حديث لبرنامج نقطة على السطر مع الزميلة نوال ليشع عبود عبر اذاعة ​صوت لبنان​ إلى ان " سعر ​الدولار​ يفرضه العرض والطلب على العملة في الاسواق". وأوضح سرورر ان "تعميم ​مصرف لبنان​ الأخير الذي يعني ضغار المودعين ستكون له ارتدادات إيجابية على السوق"، لافتا إلى انه "نعميم ايجابي ويرد القدرة لمصرف لبنان على التدخل في السوق". وشدد على انه "عندما يتدخل مصرف لبنان بالوسق سيتبدل الوضع كليا". وأعلن ان التعميم الذي كان قد أعلن عنه مصرف لبنان حول تحديد سعر هامش الربح لدى الصارفة عند الـ2000 ليرة للدولار الواحد قد توقف.

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