وزارة الصحة: تسجيل فقط 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة عن إرتفاع عدد إصابات بفيروس كورونا الى 548 بعد تسجيل 7 إصابات جديدة، موضحة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت خلال الساعات الـ24 المنصرمة (دون فحوصات المطار للمغتربين) بلغت 568، فيما إستقر عدد الوفيات على 19 مع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.
أما بالنسبة للفحوصات التي أجريت في مطار بيروت الدولي للمغتربين فقد بلغ عددها 430 فحصا، ولم يتم تسجيل أي إصابة بينهم.
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