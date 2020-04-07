سلطات إسبانيا تسجل 743 وفاة جديدة بفيروس كورونا و 5478 إصابة

أعلنت ​السلطات الإسبانية​ عن تسجل 743 وفاة جديدة ب​فيروس كورونا​ و 5478 إصابة.

يذكر أن إسبانيا تشهد تراجعا في حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا وقد توفي أكثر من 13 ألف شخص في إسبانيا بسبب الفيروس حتى الآن، منهم 637 حالة الإثنين.

ويعيش السكان في حالة عزل صارم منذ ثلاثة أسابيع، ومددت هذه الإجراءات حتى نهاية نيسان وهناك 135 ألف حالة إصابة مؤكدة في البلاد ، وهو أعلى عدد للإصابات في أوروبا، لكن عدد الإصابات الجديدة تراجع مؤخرا.

وتقول السلطات الإسبانية إنها ستقوم بتوسيع مجال عمليات الفحص لتشمل أشخاصا لا يعانون من أي اعراض.