أعلنت السلطات الإسبانية عن تسجل 743 وفاة جديدة بفيروس كورونا و 5478 إصابة.
يذكر أن إسبانيا تشهد تراجعا في حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا وقد توفي أكثر من 13 ألف شخص في إسبانيا بسبب الفيروس حتى الآن، منهم 637 حالة الإثنين.
ويعيش السكان في حالة عزل صارم منذ ثلاثة أسابيع، ومددت هذه الإجراءات حتى نهاية نيسان وهناك 135 ألف حالة إصابة مؤكدة في البلاد ، وهو أعلى عدد للإصابات في أوروبا، لكن عدد الإصابات الجديدة تراجع مؤخرا.
وتقول السلطات الإسبانية إنها ستقوم بتوسيع مجال عمليات الفحص لتشمل أشخاصا لا يعانون من أي اعراض.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات إسبانيا تسجل 743 وفاة جديدة بفيروس كورونا و 5478 إصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.