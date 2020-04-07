تسجيل حالة وفاة جديدة و170 إصابة بفيروس كورونا في أندونيسيا

أعلنت السلطات في ​أندونيسيا​ عن تسجيل حالة وفاة جديدة و170 إصابة ب​فيروس كورونا​.

وقد اعتبرت المخابرات الإندونيسية في تقرير أن ذروة الوباء أو فترة انتشاره في إندونيسيا ستكون في شهر أيار المقبل، مقدرة عدد المصابين أواخر شهر أبريل الحالي بـ27 ألف مصاب، وفي نهاية أيار المقبل بنحو 95 ألف مصاب.

ومع تقديرها أن ينحسر خطر الوباء تدريجيا خلال حزيران وتموز يكون عدد المصابين في نهاية حزيران 105 آلاف مصاب، و106 آلاف في نهاية يتموز، ولا تنفي المخابرات الإندونيسية في دراستها هذه أن نحو 10 أقاليم إندونيسية على الأقل ستواجه نقصا في الاستعدادات الطبية لمواجهة الفيروس.