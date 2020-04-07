البرلمان الإيراني: 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين النواب

أعلن عضو لجنة رئاسة ​البرلمان الإيراني​ أكبر رنجبر زادة أن "نوابا أجروا فحوصات كورونا خلال اليومين الماضيين، وثبتت إصابة 11 نائبا منهم بالفيروس". وبحسب وكالة "إيسنا" الإيرانية، أجرى 270 نائبا وموظفا في البرلمان فحوصات ​فيروس كورونا​. وعقد البرلمان الإيراني صباح اليوم أول اجتماعاته منذ تفشي فيروس كورونا في إيران، وقد رفض البرلمان مشروع قانون ينص على تعطيل البلاد لمدة شهر، وفرض حجر صحي كامل للحد من انتشار فيروس كورونا. وصوت النواب عن طريق القيام والجلوس بالأكثرية ضد القانون، الذي كان قد وقع عليه 16 نائبا من أصل 290.

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