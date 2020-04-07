الصحة العالمية توصي بعدم تخفيض إجراءات مكافحة كورونا تحسبا لعودة انتشاره

أوصت منظمة الصحة العالمية بعدم تخفيض إجراءات مكافحة فيروس كورونا لتفادي موجة جديدة من انتشاره. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في تقرير سابق أن "خدمات الصحة على ظهر الكوكب، في ظل تفشي وباء الفيروس التاجي، في حاجة إلى اجتذاب 5.9 مليون ممرضة إضافية"، مشيرة إلى أنه "يوجد الآن ما يقرب من 28 مليون عامل تمريض في العالم".
وأوضحت المنظمة أن "عدد الممرضات ارتفع في الفترة من عام 2013 إلى عام 2016، بمقدار 4.7 مليون"، مشددة على أن "نقص العاملين في التمريض في جميع أنحاء العالم لا يزال عند 5.9 مليون شخص"، لافتة إلى ان "هذا النقص أكثر حدة في إفريقيا وجنوب شرق آسيا وشرق البحر المتوسط والعديد من بلدان أميركا اللاتينية".
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