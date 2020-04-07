“كورونا”… إيواء 3500 شخص بدون مأوى وإرجاع 260 إلى أسرهم

كشفت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، عن إيواء حوالي 3500 شخص بدون مأوى وإرجاع 260 إلى أسرهم، منذ انطلاق عملية إيواء الأشخاص في وضعية الشارع من خطر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزيرة، في بلاغ لها، أمس الاثنين، إن هذه العملية الوطنية المستمرة بفضل المجهود الجماعي لمختلف المتدخلين (التعاون الوطني، السلطات المحلية، الجماعات الترابية، المجتمع المدني، المحسنون)، أبانت على أن أرقام الأشخاص بدون مأوى متحكم فيها واقعا، وهي مناسبة لمحاصرة الظاهرة مستقبلا.

ومن مجموع الأشخاص في وضعية الشارع الذين استفادوا من حملة الإيواء لحد الآن، قالت المصلي، إن النساء لا يمثلن سوى قرابة 8%، فيما يمثل الأطفال قرابة 11%، بينما يشكل الذكور أعلى نسبة بقرابة 77%.

وأكدت المصلي، أن الوزارة وضعت بتنسيق مع التعاون الوطني، رهن إشارة الفاعلين الترابيين هواتف وحدات حماية الطفولة وفرق المساعدة الاجتماعية لتلقي معلومات حول أماكن تواجد الأطفال في وضعية الشارع لتقديم الدعم الملائم لهم وإلحاقهم بأسرهم أو إيوائهم.