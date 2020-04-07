طقس الثلاثاء.. جو حار مع سحب منخفضة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة اليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس حارا نسبيا فوق وسط وجنوب المملكة، مع تشكل سحب منخفضة، خلال الصباح و الليل، مصحوبة بكتل ضبابية فوق كل من السواحل و السهول المحيطية الشمالية و الوسطى.

وسيلاحظ تمركز سحب غير مستقرة شيئا ما ومحملة بقطرات مطرية أو زخات ورعد محلي فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط . وستكون السماء أحيانا غائمة مع نزول قطرات مطرية أخرى متفرقة أحيانا بالريف والواجهة المتوسطية و الشمال الشرقي.

وسيبقى الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية خفيفة بالجنوب الشرقي وجنوب شرق المملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالسواحل الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي وشمالية إلى غربية في باقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و09 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 09 و14 درجة بالمنطقة الشرقية والساحل المتوسطي وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 14 و19 درجة بالسهول و الجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية وقرب سواحل المحيط، و مابين 15 و20 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 16 و21 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة، وما بين 21 و26 درجة بالمنطقة الشرقية و البوغاز وقرب سواحل المحيط الأطلسي، وما بين 27 و32 درجة بالسايس والسهول، والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية والسهول الداخلية الشمالية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية-الشرقية وجوار السواحل، وما بين 27 و33 درجة بالسهول الداخلية الوسطى ومنطقة سوس والجنوب-الشرقي للبلاد وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 32 و37 درجة بسوس وأقصى الجنوب الشرقي وباقي الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج في الواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز وما بين طانطان وبوجدور، وهائجا في باقي سواحل المحيط الأطلسي.