ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في ليبيا إلى 19 حالة

الثلاثاء 7 أبريل 2020

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، مساء الإثنين، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة 19؛ بينها حالة وفاة وأخرى شفاء.



وقال المركز، في بيان، إنه تلقّى 14 عينة يشتبه في إصابتها وتبينت إيجابية حالة واحدة وسلبية 13، مشيرا إلى أن حالة الوفاة الوحيدة لسيدة تبلغ 85 عاما.

وسجلت ليبيا أولى الحالات المؤكدة يوم 24 مارس/آذار، وتبعها الإعلان عن عدد من الحالات الجديدة.

وأعلن مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، الإثنين، شفاء أول حالة مصابة بفيروس (كوفيد-19) في البلاد.

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وقال الدكتور عبدالنبي الرايس، الطبيب المعالج لحالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا، إن أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد تم شفاؤها.

وأضاف الرايس، في بيان، أنه جرى سحب عينتين من المريض وجاءت النتائج سلبية.

وشكلت القيادة العامة للجيش الليبي لجنة عليا لمكافحة الفيروس، تتولى مهام توفير المستلزمات الطبية والأمنية، وتطالب الجهات المسؤولة الليبية المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية من الوباء.

وقررت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا فى ليبيا، الإثنين، تشكيل لجنة للتنسيق حول توفير الخدمات للمواطنين.

وتختص اللجنة بالتنسيق مع شركات الاتصالات لتفعيل كل التطبيقات التي من شأنها توفير الخدمات للمواطنين، للوقاية من عدوى كورونا.

ومن المقرر أن تتواصل لجنة التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية العاملة لتفعيل تطبيقات الدفع الإلكتروني، والتنسيق مع اللجان الرئيسية واللجان الفرعية.