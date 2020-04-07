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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي: طلبت من فرق طبية ماهرة الاتصال بلندن لمساعدة بوريس جونسون والان مع التفاصيل
الثلاثاء 7 أبريل 2020
قال الرئيس الأمريكى ، دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تدخل مرحلة مهمة فى المعركة، معربا عن تضامنه مع نيويورك ونيوجيرسى.
وأضاف فى الإحاطة اليومية لفريق عمل البيت الأبيض الخاص بمواجهة فيروس كورونا أنه يشعر بالحزن لأنه علم أن بوريس جونسون تم إدخاله العناية المركزة، وقال إنه يصلي من أجل بوريس جونسون قائلا "رئيس الوزراء البريطاني الآن في العناية المركزة بالفيروس التاجي: "نحن نعمل مع لندن فيما يتعلق بوريس جونسون".
ووصفه بأنه صديق جيد لا يستسلم ولديه عزم، مؤكدا: "لقد اتصلنا بجميع أطباء بوريس. ... عندما تدخل على العناية المركزة ، يصبح ذلك خطيرًا جدًا. "
وقال ترامب أيضًا إنه طلب من شركات الأدوية "الاتصال بلندن" بخصوص بوريس جونسون لمعرفة "ما إذا كان يمكننا المساعدة".
وقال إنه طلب من الفرق الطبية الخاصة به أن يذهبوا إلى لندن للمشاركة فى مساعدة بوريس جونسون.
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