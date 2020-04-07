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وزارة الصحة المغربية تعلن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة المغربية تعلن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة المغربية، صباح الثلاثاء، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 1141 حالة.

 

وقالت الوزارة المغربية، في بيان، إن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 88 شخصا، وارتفعت الوفيات إلى 83 حالة بعد تسجيل 3 جديدة.

 

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وأهابت وزارة الصحة بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

 

كانت المعطيات الإحصائية للوزارة أكدت ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 1120 حالة حتى مساء الإثنين، موزعة على 11 جهة في المملكة.

 

وقالت الوزارة إن عدد الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغ 4131 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب.

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