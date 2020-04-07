اخبار العالم

40 إصابة جديدة بكورونا في عُمان

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 40 إصابة جديدة بكورونا في عُمان والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة العمانية، الثلاثاء، تسجيل ٤٠ إصابة جديدة بفيروس (كوفيد ١٩)، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة ٣٧١ حتى الآن.

 

وقالت الوزارة العمانية إن عدد الوفيات نتيجة المضاعفات الناجمة عن الفيروس أصبح حالتين، موضحة أن عدد الحالات التي تماثلت بالشفاء بلغ ٦٧.

Advertisements

 

 

وأهابت بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.

 

وشددت على جميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 40 إصابة جديدة بكورونا في عُمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا