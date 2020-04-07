- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول إيراني يتوقع وجود 500 ألف إصابة بكورونا في بلاده والان مع التفاصيل
الثلاثاء 7 أبريل 2020
رجح حميد سوري عضو المركز الوطني الإيراني لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إصابة 500 ألف شخص في بلاده بـ"كوفيد -19"، في الوقت الراهن.
ورأى "سوري"، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا"، الإثنين، أن "التقديرات بإصابة نصف مليون شخص بفيروس كورونا ليست دقيقة حالياً، بسبب عدم رصد المرضى الذين يحملون أعراضاً خفيفة"، وفق قوله.
وتأتي تلك التصريحات من جانب مسؤول إيراني رسمي، وسط إعلان وزارة الصحة أن أعداد المصابين بكورونا بلغت 60 ألفاً و500 شخص حتى الآن.
ولفت حميد سوري إلى أن معدل الإصابات بكورونا تصاعدي في محافظات: طهران، وخراسان، ورضوى، وأذربيجان الغربية، وبوشهر، وخوزستان، وكرمانشاه، وسمنان.
وأشار إلى أن الوضع مقلق من حيث انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء المحافظات الإيرانية، في ظل تصاعد أعداد الإصابات.
وحذر المسؤول الإيراني من تجاهل إجراءات التباعد الاجتماعي التي أقرتها السلطات الحكومية للحد من انتقال العدوى بين مدن البلاد، بحسب "إيرنا".
وألمح حميد سوري إلى أن إيران لم تصل إلى الذروة أو المستوى الأفقي لانتشار فيروس كورونا المستجد داخل أي محافظة، معرباً عن قلقه من قرار حكومة بلاده بإعادة بعض الأنشطة الاقتصادية باعتبار أن الأمر سيحمّل المجتمع تكلفة باهظة.
وأعلنت السلطات الصحية في إيران، بوقت سابق، الإثنين، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا "كوفيد-19"، إلى 3739 شخصاً، بعد وفاة 136 حالة خلال آخر 24 ساعة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور إن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 60 ألفاً و500 شخص، حتى ظهر الإثنين.
وأضاف "جهانبور": "خلال الساعات الـ24 الماضية سجلنا 2274 حالة إصابة جديدة بكورونا"، مشيراً إلى أن هناك 4083 مريضاً في وضع حرج.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إيراني يتوقع وجود 500 ألف إصابة بكورونا في بلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.