شكرا لقرائتكم خبر عن عوض علي الجوهي يكتب: احنا الحضارم جنودك والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 أبريل 2020 أنت القــــيـادة و أنت الــذوق و الاحـــترام

و احـنا الحـضـارم جــنودك كـلنا يا فـــــرج يا كاسـب الجـود قــد مــرت ثلاثين عــــام عـالناس و احنا عمـدنا تحت زاخـي و عـج مـن سُــبـة القــات صـار الشعـب كله ايـتام مـقـهـور مـغـلـوب و القــادات شـلـة هـمــج قم و امنع القات و الرشوة و جُــر القســام و اعــلـن طـوارئ و كـل بزبوز لـق له فــلج و على الذي هــو مـعـاند مـا التزم بالنظــام و اهـل الخيانة و من هـو في سلوكه عـوج حــرّر و قــرّر و ذي هــو ما نفـعـه الكـــلام بايقــع جـــويّد و بايوهـــد متى مـا التبج ســر عـالقــويـة تهـــدّر ياعـظيم الســـــنـام و احـنا فـي القـافـلـة بانلقــي البحــر مُـــج تاج الحـضارم مـكــرّم و الحـضارم كــــرام وقت الطـلابة زهـم بايجـون مـن كـل فــج Advertisements طـــبـــع البـســـالــة توارثناه مــــن زام زام ما هو من اليـوم ذا مـن زام قَضم الحـــدج و اسأل عـن الحـارث الكندي و حُجر الهمام و عن شــراحـيل و أمــثاله تجــيك الحجج أوضح من الصبح و أوضح من بدور التمام يا ذي تناوط مـواقـعـنـا بـعــيدة ؛ عـــــرُج مــا بـاتصـلــها بنيناها تشـــوف الغــــمــــام مــن تحـتها و إن نـزلنا القـــاع مــنّا ارتـــج و احــنا الحـضـارم تعـوّدنا الوفـاء بالذمـام و نقــابل الجـود بالجـودات مـع مـن نهــج أمــا الــذي بايزاحـمــنا حَــنـَا للزحــــــــام مـا نكــره المـــوت نســتقـبـلـه به نبتهــج مـن سـمـح للعـيب مـا نِسـعِـف و لا للملام نِسـعِـف و لا مــن عــوائدنا ورود الخـمَــج و خـتامـها عـالنبي صـلوا و مسك الخـتام باقــول يا بخت مـن صلّى و زكّى و حَـج

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