فيروس كورونا يمدد عزل رابع أكبر جزيرة سكانية في العالم

الثلاثاء 7 أبريل 2020

قررت الحكومة الفلبينية، الثلاثاء، تمديد إجراءات الإغلاق المفروضة على الجزيرة الأكثر اكتظاظا بالسكان، لمدة أسبوعين إضافيين، لمكافحة تفشي فيروس كورونا.



وكان من المقرر استمرار إجراءات الإغلاق في جزيرة لوزون، حيث تقع العاصمة مانيلا، حتى 14 أبريل/نيسان، ولكن تم تمديدها لغاية نهاية الشهر، وفقا للعين.

ويقطن في لوزون نحو 57 مليون نسمة، أي أكثر من نصف تعداد سكان الفلبين، ما يجعلها رابع أكثر جزيرة اكتظاظا بالسكان في العالم.

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وصدق الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي على تمديد الإغلاق، بعد توصية من مجموعة عمل خاصة بمكافحة فيروس كورونا.

وأمس الإثنين، ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الفلبين إلى 3660، والوفيات لـ163 حالة.

ويخضع قرابة نصف سكان الفلبين البالغ عددهم نحو 110 ملايين نسمة لحجر صحي.

وأمام تفشي الفيروس في البلاد، هدد الرئيس دوتيرتي المخالفين بالقتل، قائلا: "أوامري للشرطة والجيش وكذلك لمسؤولي القرى هي أنه في حال بروز مشكلات أو وضع يتقاتل فيه الناس وحياتكم مهددة، أطلقوا النار عليهم واقتلوهم".

ودوتيرتي الذي وصل الحكم إثر فوز ساحق في انتخابات 2016، معروف بتصريحاته القوية وحملته الدامية على المخدرات والتي يؤيدها عدد كبير من الشعب.