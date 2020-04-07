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ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في الجزائر

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا في الجزائر والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 أبريل 2020

أعلن مسؤول بوزارة الصحة في الجزائر، الإثنين، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد بين الأطفال، وفقا للعين.

 

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وأوضح جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء كورونا، في تصريح للتلفزيون الرسمي، أن طفلة (9 سنوات) من ولاية ورقلة توفيت جراء الفيروس، وأوضح أنها الحالة الأولى من نوعها التي تسجل لدى الفئات العمرية الدنيا.

 

 

وسجلت وزارة الصحة الجزائرية، الإثنين، 21 حالة وفاة و103 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 173، والإصابات إلى 1423 منتشرة عبر 45 ولاية.

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