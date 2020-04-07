الهند تسجل 5 وفيات و354 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

الثلاثاء 7 أبريل 2020

أعلنت السلطات الصحية في الهند، الثلاثاء، تسجيل 5 حالات وفيات جديدة إثر إصابتها بفيروس كورونا، فيما سجل 354 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة.



وقالت وزارة الصحة الهندية، السبت، إن 75 شخصا لقوا حتفهم في أنحاء الهند بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت السلطات الهندية، الإثنين، إغلاق مستشفى بمدينة مومباي، وإعلانه بؤرة تفشٍ لفيروس كورونا (كوفيد-19) بعد إصابة 26 ممرضا و3 أطباء.

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ونقلت شبكة "إن دي تي في" عن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قوله إن "النضج والجدية اللذين أظهرهما المواطنون أثناء الإغلاق لوقف تفشي فيروس كورونا غير مسبوقين".

يأتي هذا التصريح بعد يوم من إطفاء الملايين في أنحاء الهند الأنوار غير الضرورية وإشعال الشموع، بعد دعوة مودي لهم بإظهار التضامن مع معركة البلاد ضد فيروس كورونا.

وقال مودي، في خطاب بمناسبة الذكرى 40 لتأسيس حزب بهاراتيا جاناتا: "سوف تكون معركة طويلة، ليس علينا أن نضجر، عزيمتنا سوف تنتصر في المعركة ضد هذا الوباء".