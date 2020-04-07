شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان الطوارئ في طوكيو وأوساكا بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي رسميا اليوم الثلاثاء حالة الطوارئ في المناطق الأكثر تضررا من انتشار فيروس كورونا، ومن بينها طوكيو وأوساكا.

ووفقا لأحدث البيانات، فقد سجلت اليابان 3906 إصابات بكورونا إلى جانب 92 حالة وفاة.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية أن الإعلان سيمكّن السلطات من إغلاق المدارس وإصدار أوامر للشعب بالبقاء في المنازل.

وتعرض آبي لضغوط متزايدة لاتخاذ إجراءات طارئة لإبطاء انتشار الفيروس سريع الانتقال مع زيادة عدد الحالات في البلاد.