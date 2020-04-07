شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية : أفريقيا لن تكون ساحة اختبار لأي لقاح والان نبدء بالتفاصيل

وصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس تعليقات طبيبان فرنسيان الذين أشاروا إلى أنه يمكن اختبار لقاح مضاد لفيروس كورونا في أفريقيا واصفا إياه بـ"العنصري".

وقال الدكتور تيدروس خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الإثنين، في مقر المنظمة بجنيف: "لا يمكن لأفريقيا ولن تكون ساحة اختبار لأي لقاح".

وناقش المدير العام للمعهد الوطني للصحة والأبحاث الطبية، كاميل لوكت، ورئيس طوارئ مستشفى كوشان باريس جان بول ميرا، خلال مشاركتهما في برنامج على قناة "LCI" الفرنسية بخصوص اقتراح موقع اختبار جديد للقاح كورونا.

وفي تعليقه على دراسة حول ما إذا كان لقاح "BCG" المطبق ضد السل فعال ضد كورونا، قال ميرا: "لو أستطيع أن أكون استفزازيًا، ألا يمكننا اختبار هذا العمل أولاً في إفريقيا التي لا توجد فيها كمامات ولا علاج ولا عناية مركزة؟".