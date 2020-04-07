شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية : أفريقيا لن تكون ساحة اختبار لأي لقاح والان نبدء بالتفاصيل
وصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس تعليقات طبيبان فرنسيان الذين أشاروا إلى أنه يمكن اختبار لقاح مضاد لفيروس كورونا في أفريقيا واصفا إياه بـ"العنصري".
وقال الدكتور تيدروس خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الإثنين، في مقر المنظمة بجنيف: "لا يمكن لأفريقيا ولن تكون ساحة اختبار لأي لقاح".
وناقش المدير العام للمعهد الوطني للصحة والأبحاث الطبية، كاميل لوكت، ورئيس طوارئ مستشفى كوشان باريس جان بول ميرا، خلال مشاركتهما في برنامج على قناة "LCI" الفرنسية بخصوص اقتراح موقع اختبار جديد للقاح كورونا.
وفي تعليقه على دراسة حول ما إذا كان لقاح "BCG" المطبق ضد السل فعال ضد كورونا، قال ميرا: "لو أستطيع أن أكون استفزازيًا، ألا يمكننا اختبار هذا العمل أولاً في إفريقيا التي لا توجد فيها كمامات ولا علاج ولا عناية مركزة؟".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية : أفريقيا لن تكون ساحة اختبار لأي لقاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.