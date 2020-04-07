شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجّل 21 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت المغرب اليوم 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1141 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت 3 وفيات جديدة ليصل عدد الوفيات الفيروس إلى 83 حالة، مبينة أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض بلغ 88 حالة، فيما تم استبعاد 4131 حالة بعد التأكيدات المخبرية. وكانت السلطات العمومية المغربية قررت أمس إلزام ارتداء الكمامات الواقية بالنسبة للأشخاص المسموح لهم بالخروج.

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