شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني .. إصابات كوريا الجنوبية تحت الـ 50 والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مسؤولو قطاع الصحة بكوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء أنه تم تسجيل أقل من 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي.

وقال المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها في سول إنه تم تسجيل 47 حالة إصابة بفيروس كورونا أمس الاثنين.

ولم يتغير عدد الإصابات مقارنة بأمس الأول الأحد، وهو ما يمثل أدنى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها منذ نهاية فبراير الماضي، عندما تم تسجيل أكثر من 900 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

وطالبت السلطات المواطنين بالاستمرار في اتباع قواعد التباعد الاجتماعي على الرغم من انخفاض حالات الإصابة بالفيروس.