شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعاملت الحكومة الأردنية مع مسن الساحة الهاشمية؟ والان نبدء بالتفاصيل

أودعت وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن أحد المسنين الذي ظهر بحالة إجهاد في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في إحدى دور رعاية كبار السن، بحسب الناطق الاعلامي في الوزارة أشرف خريس.

وقال خريس اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تلقت معلومات عن وجود مسن في الساحة الهاشمية، حيث تحركت كوادرها إليه، وتم إيداعه في إحدى دور رعاية كبار السن.

وبين خريس، أن المسن منتفع من صندوق المعونة الوطنية، ولديه ثلاثة أبناء تخلوا عنه، ويسكن وحيدا في بيت مستأجر، مؤكدا انه سيخضع لفحوصات طبية، ولجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تطبقها الوزارة على دور ومراكز الإيواء، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال انه سيتم عزل المسن لمدة 14 يوما قبل دمجه مع منتفعي دار رعاية كبار السن.