شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا : لم نصل لمرحلة ذروة وباء كورونا والان نبدء بالتفاصيل
قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران اليوم الثلاثاء إن فرنسا لم تصل بعد الى ذروة وباء كوفيد 19. وأضاف "ما زلنا في مرحلة تفاقم الوباء، وإغلاق البلاد سيستمر ما دام ذلك ضروريا".
وأظهرت بيانات فيروس كورونا أمس الاثنين أن معدل الزيادة في الوفيات التي بلغت حوالي تسعة آلاف تسارع مرة أخرى بعد عدة أيام من التباطؤ.
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