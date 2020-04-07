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مقتل 11 عسكريا تركيا في استهداف لقاعدة معيتيقة بطرابلس

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

العين الإخبارية

الثلاثاء 2020/4/7 01:53 ص بتوقيت أبوظبي
قوات الجيش الليبي - أرشيفية

قوات الجيش الليبي - أرشيفية

أعلن الجيش الوطني الليبي، الثلاثاء، مقتل ١١ عسكريا تركيا في غارة استهدفت غرفة عمليات الطيران المسير بقاعدة معيتيقة المحتلة بالعاصمة طرابلس.

وقالت إدارة التوجيه المعنوي للجيش الليبي إن 11 جثة لعسكريين أتراك من الذين قتلوا في استهداف الجيش لقاعدة معيتيقة وصلت إلى وسط طرابلس.

وأوضحت الإدارة في بيان أن استهداف القاعدة لأنها تحتلها القوات التركية وتوجد بها غرف عمليات الطائرات المسيّرة التي تقوم بقصف واستهداف القوات والمستلزمات الطبية والاحتياجات الإنسانية.

وأشارت إلى أن هذه الأعمال العدائية رغم التزام قوات الجيش بالهدنة الإنسانية ورفض المليشيات وأسيادهم الأتراك أي التزام بها.

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وسبق وأعلن الجيش الليبي مقتل نحو 1000 مرتزق سوري وأفريقي و50 عسكريا تركيا وإصابة وأسر آخرين منذ انطلاق عملية طوفان الكرامة لتحرير طرابلس من الإرهاب في ٤ أبريل/نسيان ٢٠١٩.

واستهدفت الطائرات التركية المسيرة، تم إسقاط أكثر من ٥٠ منها، مساعدات إنسانية ووقودا ومخازن دقيق ومناطق مدنية مختلفة في الأيام الأخيرة، ضمن خروقاتها للهدنة المعلنة لتوحيد الجهود لمواجهة وسابقتها المعلنة بجهود دولية منذ ١٢ يناير/كانون الثاني الماضي.

وتشهد محاور القتال بجنوب العاصمة وجنوب مدينة مصراتة وغرب سرت، معارك طاحنة بين قوات الجيش الليبي ومليشيات الوفاق.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والمليشيات في مناطق وادي زمزم وبوقرين والهشة جنوب مدينة مصراتة ومحوري الوشكة والقداحية غرب مدينة سرت.

وحقق الجيش الليبي تقدمات عسكرية، حيث تمكن من السيطرة على زلطن والجميل ورقدالين ومناطق أخرى قريبة من الحدود التونسية.

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