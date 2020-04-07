وزير بريطاني: جونسون لا يزال في العناية المركزة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء بوريس جونسون

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف اليوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء بوريس جونسون لا يزال في العناية المركزة لكن فريقه يعمل معا لمواجهة وباء فيروس كورونا.

وقال جوف لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "بينما نتحدث لا يزال رئيس الوزراء في العناية المركزة ويتابع فريقه الطبي حالته ويتلقى أفضل رعاية من الفريق في مستشفى سانت توماس ونصلي من أجله وأجل أسرته".

وتابع "نأمل جميعا أن يسترد عافيته في أقرب وقت ممكن وهذا هو كل ما يشغلنا الآن"، مضيفا أنه سيتم إصدار بيان إذا طرأ أي تغيير على حالة جونسون.