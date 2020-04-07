هكذا سيتم دفن رجال الأعمال منصور الجمال بعد وفاته بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف فريد الديب محامى جمال مبارك زوج خديجة الجمال تفاصيل وفاة رجل الأعمال منصور الجمال رئيس مجلس إدارة شركة «نيو جيزة» للتنمية العقارية، متاثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وذكر الديب فى تصريحات له، أن الجمال كان فى زيارة للعين السخنة الأسبوع قبل الماضى، وشعر بإعياء شديد وارتفاع فى درجة الحرارة ودور برد مؤلم، دفعه للعودة بشكل سريع إلى القاهرة، نافياً كونه تلقى العدوي من والدته.

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وأضاف المحامي المعروف، أن الجمال ذهب لإجراء تحليل PCR الخاص بفيروس كورونا وظهر سلبى لأول مرة، إلا أنه حين عاد للمنزل شعر بنقص حاد فى الأكسجين وضيق فى التنفس اضطر بسببه أن ينقل إلى مستشفى 15 مايو للمتابعة وتلقى العلاج اللازم.

وأضاف محامى جمال مبارك، أنه تم وضع الجمال على جهاز التنفس بعد أن وصل نسبة الأكسجين فى جسمه لـ10 درجات فقط وأجريت له مسحة طبية أخري، ثبت من نتيجة التحليل إيجابية تحليل كورونا، ومكث على الجهاز لفترة، إلا أنا الفيروس تسبب فى تدمر وتليف الرئة بجانب كونه يعاني من أمراض الكبد سابقاً كل ذلك، ومع نقص المناعة لفظ أنفاسه منذ ساعات.

وحول إجراءت الدفن والجنازة، أجاب الديب أن الأسرة ملتزمة بإجراءات وتعليمات وزارة الصحة والسلامة الوقائية ولا توجد أى نية لعزاء أو مراسم دفن منعا للتجمعات وفق تعليمات الحكومة وسيتم الأمر مقتصرا على الأسرة وحتى الآن لم يتم استلام الجثمان من المشرحة فى المستشفى