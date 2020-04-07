وزير بريطاني: نصلي من أجل جونسون وزوجته ووضعه خطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لا يزال في العناية المركزة ويعاني من أعراض خطيرة لفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19).



Advertisements

وتعليقا على سؤال هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» حول علمه بأن الأطباء شخصوا حالة جونسون بالتهاب رئوي، قال الوزير: «ليس لدي أي علم بذلك».

وتابع جوف: «بينما نتحدث لا يزال رئيس الوزراء في العناية المركزة ويتابع فريقه الطبي حالته ويتلقى أفضل رعاية من الفريق في مستشفى سانت توماس ونصلي من أجله وأجل أسرته».

ونُقل رئيس الوزراء البريطاني إلى قسم العناية الفائقة في المستشفى بعد أن «ساءت» أعراض إصابته بفيروس «كورونا المستجد»، حسبما أعلنت الحكومة مساء الاثنين