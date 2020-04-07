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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 40 إصابة جديدة بكورونا في عُمان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة العمانية، الثلاثاء، تسجيل ٤٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد ١٩)، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة ٣٧١ حتى الآن.
وقالت الوزارة العمانية إن عدد الوفيات نتيجة المضاعفات الناجمة عن الفيروس أصبح حالتين، موضحة أن عدد الحالات التي تماثلت بالشفاء بلغ ٦٧.
وأهابت بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.
وشددت على جميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.
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