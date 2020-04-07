أمريكا تسجل 1150 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، تسجيل 1150 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.



وكانت ولاية نيويورك قد سجلت، الإثنين، أكبر حصيلة يومية للوفيات، وهي 599 حالة.

وقال عمدة نيويورك أندريو كوومو، خلال مؤتمر صحفي عقده، الإثنين، إن حصيلة المتوفين بالفيروس في أراضي الولايات ارتفعت بواقع 599 حالة، ووصلت إلى نقطة 4758، بعد أن كانت على مستوى 4159، الأحد، فيما بلغ المعدل اليومي السابق 594 حالة.

يأتي ذلك فيما كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الإصابات بفيروس كورونا في بلاده بدأت تستقر بفضل عمل وجهود الجميع.

Advertisements

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي حول تطورات كورونا في أمريكا: "حققنا تقدما كبيرا في فترة قصيرة فيما يخص مكافحة تفشي فيروس كورونا".

ولفت إلى أن ما يقرب من 125 ألف شخص يخضعون يوميا لفحوص كورونا في الولايات المتحدة، منوها بأن بلاده تبذل مساعيها لتكون قادرة على رفع القيود الموضوعة بسبب انتشار فيروس كورونا بنهاية أبريل/نيسان الجاري.

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز، الإثنين، في إحصاءاتها اليومية، تسجيل الولايات المتحدة أكثر من 1200 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، جرّاء إصابتهم بفيروس كورونا المستجدّ.

وسجلت الجامعة 337072 حالة إصابة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تسجيل 9633 حالة وفاة في جميع أنحاء البلاد منذ ظهور المرض.