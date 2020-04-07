ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في الكويت لـ105

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، الثلاثاء، شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".



وارتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 105 حالات.

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وقال الشيخ باسل الصباح: "التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالتين من فيروس كورونا وسيتم نقلهما إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجهما من المستشفى خلال اليومين المقبلين".

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، قد أعلن، الإثنين، تسجيل 109 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" في البلاد خلال 24 ساعة، ما رفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 665 حالة.