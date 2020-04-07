القبض على نحو ١٤ ألف مخالف لحظر التجوال ببغداد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت قيادة عمليات بغداد في العراق أنها ألقت القبض على أكثر من 13 ألف شخص في العاصمة خالفوا قرار حظر التجوال المفروض لوقف تفشي فيروس كورونا.



وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد أنه "خلال تطبيقها إجراءات حظر التجول الوقائي داخل العاصمة ألقت القوات الأمنية، القبض على 13812 مخالفا منذ 17 مارس/آذار".

كما تم حجز 939 سيارة ودراجة نارية مختلفة، فيما بلغ عدد الغرامات 37788 غرامة، وفق البيان.

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ولم يُعرف مصير هؤلاء الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم، سواء بقوا رهن التوقيف أو أُطلق سراحهم.

وفرضت السلطات العراقية حظرا للتجوال وأغلقت جميع منافذها البرية والجوية لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، الإثنين، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في عموم البلاد إلى 1031 والوفيات لـ64.