خلال 24 ساعة.. الجيش الليبي يوجه ضربة جديدة لمليشيات السراج وأردوغان ويُسقط 15 قتيلاً قرب طرابلس

أعلنت القوات المسلحة الليبية عن صد هجوم للمليشيات الإرهابية الداعمة لحكومة الوفاق، التي يرأسها فايز السراج، في محور عين زارة بضواحي العاصمة الليبية طرابلس.

وقال الناطق باسم الجيش الليبي، اللواء أركان حرب أحمد المسماري، في إيجاز صحفي، إن وحدات من الجيش الوطني الليبي نجحت في التصدي لهجوم المليشيات الإرهابية، المدعومة بمرتزقة سوريين وآليات وأسلحة تركية، بعدما حاولت مهاجمة مهاجمة محور عين زارة في طرابلس.

وأضاف المسماري أن اللواء فوزي المنصوري، قائد غرفة عمليات أجدابيا وقائد المحور، أكد تدمير 3 عربات مسلحة وقتل أكثر من 15 إرهابياً، فضلا ًعن وجود الكثير من الجثث داخل العربات المدمرة وأشلاء تنتشر في أرض المعركة.

وأشار الناطق إلى أنه من أبرز القتلى الإرهابي عبد الحكيم الزين، قائد مليشيا 42 حرامي، وصهر المليشياوي هيثم التاجوري، مؤكدًا كذلك سيطرتهم على مراصد العدو بعد هروبهم منها.

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وأمس الإثنين، أعلن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، عن مقتل 41 من عناصر المليشيات الموالية لحكومة الوفاق والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك في المعارك التي شهدتها جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، في تدوينة عبر صفحتها على موقع "فيس بوك"، ليلة (الأحد - الإثنين)، إن "إجمالي قتلى مجموعات الحشد المليشياوى بلغ 41 عنصراً، بعد محاولة للتقدم لمراصد القوات المُسلحة بمحور وادي الربيع وجزء من محور المشروع" جنوب طرابلس.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي أن وحدات عسكرية تصدت لما وصفته بـ"الهجوم الغادر".

كما نشرت الشعبة صوراً لتصاعد أعمدة الدخان الكثيفة من عدة مواقع شهدت الاشتباكات.

وكان الجيش الليبي قد أعلن، في وقت سابق، عن إسقاط طائرة تركية مسيرة في بوقرين، بحسب ما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية.