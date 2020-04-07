سفيرة لبنان في اسبانيا: وضع ابناء الجالية اللبنانية باسبانيا لا بأس به

أعلنت سفيرة ​لبنان​ في ​اسبانيا​ ​هلا كيروز​ في حديث اذاعي الى ان "​طائرة​ الميدل ايست التي ستنقل اللبنانيين من اسبانيا الى لبنان ستنطلق عند الثالثة الا ربعا من بعد ظهر اليوم بتوقيت اسبانيا على ان تصل الى مطار ​رفيق الحريري​ الدولي عند الثامنة والربع مساء بتوقيت ​بيروت​ وعلى متنها ١١٠ ركاب اكثريتهم من ​الطلاب​ والباقون هم من اللبنانيين غير المقيمين في ​النمسا​ الذين كانوا في رحلة سياحية . وأوضحت ان شركة الطيران MEA اعطت حسومات على سعر التذاكر لعدد محدود من الطلاب وليس لجميعهم وذلك حسب الوضع المادي لكل واحد منهم ."

ولفتت كيروز الى ان "وضع ابناء الجالية اللبنانية في اسبانيا لا بأس به وهناك ​اصابات​ لعدد منهم بڤيروس ​الكورونا​ و​حالات​هم لا تدعو الى القلق ، وهناك ايضا اربع حالات يتلقون العلاج في المستشفى ووضعهم الى تحسن"، مؤكدة ان "التواصل قائم ودائم بين ابناء الجالية و​السفارة​ في اسبانيا والقنصل الفخري في ​برشلونة​".

واعلنت ان "ابناء الجالية يلتزمون ​الحجر المنزلي​ الى اقصى الحدود لانهم على يقين بأن هذا الوباء ليس مزحة مؤكدة ان السفارة تبذل اقصى الجهود لمساعدتهم بناء لتوجيهات ​الدولة اللبنانية​ واشارت الى ان فحص ال PCR غير متوفر في اسبانيا نظرا لكثافة المصابين بهذا الوباء خصوصا وان اسبانيا البلد الثاني في ​اوروبا​ لجهة عدد المصابين بالكورونا واكدت ان العدد القليل من العائدين كانوا اجروا فحص الكورونا وجاءت النتيجة سلبية والباقون سيجرى لهم الفحص فور وصولهم الى لبنان ، مشيرة الى ان السفارة تبلغت بعد ظهر السبت بموعد الرحلة من اسبانيا مما حال دون امكانية من يتوفر له الفحص من العائدين بإجرائه قبل عودته. واعلنت كيروز ان التعاون قائم بين السفارة واركان الدولة الاسبانية حيث قدمت التسهيلات اللازمة لجهة الموافقة على هذه الرحلة مؤكدة ان هذا يعود الى العلاقات الجيدة بين البلدين