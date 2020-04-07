حب الله التقى وفدا من الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز: نجاح المؤسسة يحتذى به

أعلن وزير ​الصناعة​ ​عماد حب الله​ أمام وفد من الجمعية ال​لبنان​ية لتراخيص الامتياز (الفرانشايز) برئاسة يحيى القصعة وعضوية جومانا دموس وغسان بو حبيب ورنيم الحلاب، أن "النجاح الذي حققته الجمعية وأعضاؤها يشكل نموذجا يحتذى به في عالم الأعمال والبيع بالتجزئة والعلامات التجارية التي تخطت شهرتها لبنان إلى الأسواق الخارجية، كما أصبح قدوة للاعتماد على قصص النجاح هذه لتعميمها وتوسعتها وانتشارها في لبنان ودول ​العالم​." وأكد أن "الوزارة حاضنة للأعمال الصناعية والابتكارية والابداعية والنموذجية، وهي تتطلع أيضا إلى رعاية ومساعدة قطاع الفرانشايز على النهوض وعلى ​تحقيق​ المزيد من النجاحات". وبحث المجتمعون في كيفية التحضير لمواجهة التداعيات الاقتصادية بعد انتهاء الازمة المتأتية من ​كورونا​.

فكشف حب الله أنه يعمل على محاور أربعة سريعة ومتوسطة وطويلة الامد لاطلاق النمو وعجلة الانتاج تقوم على: 1- تأمين السيولة للصناعيين وآلية تحويلها لشراء المواد الأولية.

2- إقتراح باعتماد ​الدولار​ الصناعي بما يؤمن ثبات سعر الصرف لزوم الحركة الانتاجية، إستنادا إلى السعر الرسمي والسعر المحدد بتعميم ​مصرف لبنان​ لسعر صرف الدولار لدى الصيارفة.

3- إنشاء صندوق إئتماني خاص بالصناعيين بقيمة 700 مليون دولار.

4- إقامة المصرف الصناعي وتأمين ​القروض​ للصناعيين بفوائد مخفضة. وكان توافق على تميز قطاع الفرانشايز ب​القيمة المضافة​ والفرادة والمرونة والمعرفة بحاجة المستهلك. وشدد الوزير حب الله على ضرورة المحافظة على هذه الميزات بالابتكار و​الذوق​ والابداع والجودة.