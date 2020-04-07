"النشرة": القوى الامنية تكثف اجراءاتها لتنظيم سير المركبات بحاصبيا

اشار مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ الى أن "​القوى الامنية​ كثفت إجراءاتها الميدانية مع دخول قرار ​وزارة الداخلية​ يومه الثاني لتنظيم سير الآليات والمركبات على الطرقات بحاصبيا والالتزام بمعايير السلامة إنفاذا لقرار التعبئة العامة ومنع التجول ليلا فقد نشرت العديد من الدوريات ل​أمن الدولة​ و​قوى الأمن الداخلي​ عند مداخل قرى وبلدات حاصبيا و​العرقوب​ التدقيق بأرقام ​لوحات السيارات​ والتي تنهي هذا اليوم بالأرقام المزدوجة وقمع المخالفات مع التشدد في ارتداء الكمامات القفازات مع الالتزام أيضا بمرافقة شخص واحد داخل السيارة".

ولفت الى أنه "سجل ليلا دوريات وحواجز ثابتة ومتنقلة للجيش اللبناني لقمع المخالفات والتشدد على ضرورة تقيد المواطنين ب​الحجر المنزلي​ الا في الضرورة القصوى وبموازاة ذلك واصلت شرطة ​البلديات​ أعمال المراقبة في السوبر ماركات والمحلات المستثناة من قرار التعبئة العامة لجهة ارتداء الكمامات القفازات وعدم التجمع داخل وخارج المحلات حفاظا على سلامتهم".