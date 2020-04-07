الخارجية دانت الهجمات الصاروخية على مدينتي الرياض وجيزان

دانت ​وزارة الخارجية والمغتربين​، في بيان "الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المنشآت المدنية في مدينتي ​الرياض​ وجيزان في ​المملكة العربية السعودية​، والتي شكلت تعديا صارخا على السيادة الوطنية لدولة شقيقة وانتهاكا للقانون الدولي وعرضت سلامة المدنيين الآمنين للخطر"، مرحبة "بالجهود التي تقوم بها كافة الجهات المؤثرة في ​الأزمة​ اليمنية وذلك لخفض التصعيد وصولا لحل سياسي يؤمن نهاية لهذا الصراع الدموي".

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